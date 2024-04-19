طرح تذاكر مباراة الأهلى ومازيمبى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

أعلنت شركة تذكرتي، اليوم الجمعة، عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وتي بي مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره مازيمبي في تمام التاسعة مساء الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الفريق الكونغولي غدًا السبت في مباراة الذهاب.

وكان الأهلي قد تأهل لدور نصف النهائي على حساب نظيره سيمبا التنزاني بعدما فاز بهدف نظيف ذهابًا وهدفين مقابل لا شيء إيابًا.

على صعيد آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر غدٍ السبت، على استاد لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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