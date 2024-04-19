السبت 20 أبريل 2024
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رياضة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

كلما مر الوقت، أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي  ومازيمبي الكونغولي والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، بدوري أبطال إفريقيا، هو الشغل الشاغل، لجميع متابعي وعشاق المارد الأحمر، مؤخرا على كافة محركات جوجل.

ويأتي ذلك، بعد السقوط المفاجئ للمارد الأحمر، أمام غريمه التقليدي الزمالك في القمة الـ127 بينهما الإثنين الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

لذلك، تنتظر جماهير الفريق الأحمر، المباراة بشغف شديد من أجل استعادة نغمة الانتصارات مجددا أولا، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو، تسهل من مهمة الأهلي في مواجهة الإياب بالقاهرة، لانقباض على تذكرة الوصول للنهائي ثانيا، كخطوة أولية نحو الهدف الأكبر، وهو التتويج بالنجمة الثانية عشر من الأميرة السمراء.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر غد السبت، على ستاد لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين المارد الأحمر والفريق الكونغولي، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة المقبلة 26 أبريل الجاري.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال 

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يقود مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، تحكيمي طاقم مكون من البوروندي باسيفيك ندابيها حكما للساحة، ويعاونه جيرسون إيميليون دو سانتوس من أنجولا مساعدًا أول، وإريك إيمافو من بنين مساعدًا ثانيًا، والبنيني لويس ديجندو حكمًا رابعًا.

ويتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

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