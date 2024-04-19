السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تأجيل مواجهات الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة 19 بدوري نايل

بلدية المحلة والمقاولون
بلدية المحلة والمقاولون العرب

تنطلق يوم الإثنين المقبل، منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري، حيث تقام على مدار 3 أيام متواصلة.

وتشهد الجولة التاسعة عشر والثانية من الدور الثاني بدوري نايل موسم (2023-2024)، غياب الأهلي والزمالك، نظرًا لارتباطات القطبين القارية بمواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية على الترتيب.

لذلك تقام 7 مباريات فقط من أصل 9، بعد تأجيل مواجهتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك والمقاولون العرب، لآجل غير مسمى.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر بدوري نايل

الإثنين 22 أبريل الجاري

زد & الجونة.. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

انتهت مباراة الدور الأول لصالح زد بهدف نظيف.

الاتحاد السكندري & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

انتهت مباراة الدور الأول لصالح الدراويش بنتيجة 3/1.

الداخلية & مودرن فيوتشر.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس أو السلام).

انتهت مباراة الدور الأول لصالح مودرن فيوتشر بنتيجة 2/1.

الثلاثاء 23 أبريل الجاري

سموحة & بلدية المحلة.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

انتهت مباراة الدور الأول لصالح الموج الأزرق بهدفين نظيفين.

فاركو & المصري البورسعيدي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

انتهت مباراة الدور الأول لصالح الأخضر بهدف نظيف.

الأهلي & سيراميكا كليوباترا «مؤجلة لارتباطات المارد الأحمر الإفريقية».

الأربعاء 24 أبريل الجاري 

طلائع الجيش & إنبي.. الرابعة عصرا (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بيراميدز & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

انتهت مباراة الدور الأول لصالح الفريق السماوي بهدف نظيف.

المقاولون العرب & الزمالك «مؤجلة لارتباطات الفارس الأبيض الإفريقية).

 

نتائج الجولة الثامنة عشر بدوري نايل

الجونة 1 سموحة 0

إنبي 0 الداخلية 0

البنك الأهلي 0 طلائع الجيش 1

سيراميكا كليوباترا 1 الاتحاد السكندري 1

الإسماعيلي 1 زد 2

مودرن فيوتشر 2 فاركو 0

بلدية المحلة 2 المقاولون العرب 0

تأجيل مواجهات المصري والأهلي والزمالك وبيراميدز لآجل غير مسمى.

كلاسيكو الاتحاد والإسماعيلي دوري نايل غياب الأهلي والزمالك مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشر مباريات الجولة التاسعة عشر بدوري نايل مواعيد مباريات الجولة الـ19 بدوري نايل

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