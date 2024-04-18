الخميس 18 أبريل 2024
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رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد في دوري نايل

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة زد، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 / 2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وزد بدوري نايل

يستضيف الإسماعيلي نظيره زد، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية، في اليوم الثاني من الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد بدوري نايل

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: محمد دسوقي ومحمد نصر، ومحمد عمار ومحمد بيومي.

خط الوسط: عمر الساعي وهشام محمد، ومحمد مخلوف وإيريك تراوري، وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

محمد فوزي وعبدالكريم مصطفى، وعماد حمدي ومحمد زيدان، وحمدي النقاز ومحمد حسن، وأحمد الشيخ ومحمد عبدالسميع، ومروان حمدي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وزد بدوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي وزد، في ثاني أيام الجولة الثامنة عشر بدوري نايل، مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، يضم الإعلامي كريم خطاب، مع الكباتن محمد صلاح أبو جريشة وسامي الشيشيني، وشريف عادل مراسلا من أرض الملعب.

بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة محمد عفيفي.

طاقم تحكيم مباراة الإٍسماعيلي وزد بدوري نايل

يقود مباراة الإسماعيلي وزد، تحكيمي طاقم مكون من محمد سلامة "ميدو" للساحة، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، وصالح محمد حكم مساعد ثان، ومعهم جلال أحمد كحكم رابع، ومحمود بسيوني حكم فيديو، وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

موقف الإٍسماعيلي وزد بدوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبع هزائم، أما زد فيأتي في المركز السادس برصيد 24 نقطة من خمسة انتصارات وتسعة تعادلات وثلاث هزائم.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت لصالح زد بهدف نظيف، في أول مواجهة تاريخية.

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