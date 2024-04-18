الإسماعيلى يستضيف زد إف سى فى مباراة استعادة الثقة بدوري نايل

يستضيف الإسماعيلي فريق زد إف سي في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري نايل .

ويحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات وسبع هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع المقاولون ومودرن فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 والبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

قائمة الإسماعيلي لمباراة زد إف سي

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلياختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وعبد الله جمال ومحمد نصر ومحمد عمار وحمدي النقاز وعصام صبحي وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد حسن وعمر الساعي ومحمد مخلوف وهشام محمد ومحمد عبد السميع وعماد حمدي وعبد الرحمن مجدى ومروان حمدى وإيريك تراوري ونادر فرج وأحمد الشيخ ومحمد زيدان.

زد إف سي والعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يتواجد فريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي في المركز السادس برصيد 24 نقطة من خمسة انتصارات وتسعة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وغابت عنه الانتصارات في أخر 8 مباريات وجمع منها خمس نقاط فقط بالتعادل خمس مرات والهزيمة في ثلاث مباريات كان أخرها أمام الأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 27 والاقتراب من المربع الذهبي.

وحرص مجدي عبد العاطي خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة وأدت لتوقف انتصارات الفريق وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد للعودة من الإسماعيلية بالنقاط الثلاث.

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو" ويساعده هاني خيري وصالح محمد ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو .