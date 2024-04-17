الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طلائع الجيش يحقق فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي فى الدورى

طلائع الجيش
طلائع الجيش

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة دوري نايل.

سجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 24 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

واستطاع طلائع الجيش أن ينهي سلسلة تعادلاته التي استمرت 4 مباريات متتالية ليعود لطريق الانتصارات مرة أخرى.

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