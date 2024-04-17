طلائع الجيش يحقق فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي فى الدورى

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة دوري نايل.

سجل يسري وحيد هدف المباراة الوحيد لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 24 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

واستطاع طلائع الجيش أن ينهي سلسلة تعادلاته التي استمرت 4 مباريات متتالية ليعود لطريق الانتصارات مرة أخرى.

اقرأ أيضا.. صحوة البنك الأهلى تصطدم برغبة طلائع الجيش فى العودة للانتصارات بدورى نايل