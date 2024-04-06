السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش في دوري نايل

بيراميدز
بيراميدز

خيم التعادل السلبي على مواجهة بيراميدز وضيفه طلائع الجيش، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نايل لكرة القدم.
ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة لهما طوال 90 دقيقة إلى أهداف، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
ورفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بدوري نايل

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة  من الدور الأول بدوري نايل.

وشهد تشكيل السماوي الأساسي، تواجد جناح الفريق الدولي والمنتخب الأوليمبي، رمضان صبحي أساسا في وسط الملعب الهجومي، على الرغم من أزمة اللاعب الأخيرة المتعلقة بتعاطي للمنشطات

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق  - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودر الجباس.

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