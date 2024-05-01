الأدلة الجنائية تكشف سبب تفحم ستوديو الأهرام

تسلمت نيابة العمرانية والطالبية بالجيزة، اليوم الأربعاء، تقرير الأدلة الجنائية حول حريقستوديو الأهرام الذي كشف عن أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى تفحم الاستوديو بالكامل التابع لوزارة الثقافة.

وتبين أن الخسائر في الـ ستوديو كانت بالملايين إلى جانب رصد تضرر عدد كبير من العقارات المجاورة، والتي تم رصدها بتقرير مهندسي الحي، وأصبح 7 منها غير صالحة لإقامة قاطنيها وتمثل خطورة داهمة على السكان.



وقرّرت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وهم مسئولو الكهرباء المسئولون عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسئول عن اشتراطات الأمن الصناعي، ووجَّهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.



وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، قد فجرت مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي، لـ ستوديو الأهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع أقواله.