الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حادث معدية أبوغالب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى معدية أبو غالب الوسطى بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، والذي وقع صباح اليوم مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، للتحقيق العاجل.

قرار عاجل من النيابة الإدارية بحادث معدية أبو غالب

وكلف المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار د.عبد الله قنديل بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث، والوقوف على مدى سلامة وصلاحية التراخيص الممنوحة للمعدية، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة بها، مع عرض نتائج التحقيقات على فور الانتهاء منها.

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