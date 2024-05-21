الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحزان جديدة.. جنا تنجح في الإعدادية و"تسقط غريقة" في معدية أبو غالب

جنا عبدالله
جنا عبدالله

جنا عبد الله هيكل، واحدة من طيور الجنة اللاتي توفين اليوم شهداء لقمة العيش بحادث معدية أبو غالب بعد يوم واحد من نجاحها في الصف الأول الإعدادي بمدرسة سنتريس الإعدادية المشتركة، والمعروفة وسط زملائها بالأخلاق والهدوء.

وخرجت جنا اليوم للعمل مع زميلاتها في محطة العنب لأول مرة وكأنها كانت تسعى لقدرها فغرقت مع صديقاتها في فرع النيل بمنطقة أبو غالب، وتركت حزنًا كبيرًا لكل من يعرفها.

وقالت آية قطب، إحدى الناجيات من حادث ميكروباص معدية أبو غالب، إنها رأتها صباحًا ووقفت معها بحكم أنهما جيران وأصدقاء قبل ركوبها الميكروباص وفوجئت بها تركب سيارة أخرى، و"شاورت" لها من الشباك ولم ترها مرة أخرى حتى توفيت مع الباقين.

وسادت حالة من الحزن في قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بالمنوفية على ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب، بنات في عمر الزهور راحوا شهداء للقمة العيش داخل فرع النيل بأبو غالب.

جنا أبو غالب معدية الاعدادي محطة النيل

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