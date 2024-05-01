الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

قصف غزة
قصف غزة

 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 208 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34535

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34535 شهيدًا و77704 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، حسب وزارة الصحة في غزة.

نتنياهو يتوعد بغزو رفح

توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا باجتياح مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والمكتظة بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني في ظل المفاوضات الحالية.

وقال نتنياهو في تصريحات له الثلاثاء: "لا تغيير في أهداف الحرب ولن نقبل بتسوية بخصوص رفح"، مضيفًا: "بدأنا إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك".

وأشار نتنياهو إلى أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة، زاعمًا أن قواته ستدخل رفح لاستئصال حماس سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا.

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أبرز التطورات على أرض غزة

  • شن غارة جوية على غربي مدينة غزة، وغارة أخرى على وسط القطاع.
  • قصف منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر.
  • قصف منزلا في مخيم الشابورة وسط رفح، جنوب القطاع، أسفر عن استشهاد طفلان شقيقان وإصابة آخرون.
  • شن سلسلة غارات جوية على مناطق شرق وشمال مدينة رفح.
  • قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة آخرين.
  • قصف منزل في دير البلح ونسف مربعات سكنية في المغراقة، وسط القطاع.
  • إنتشال جثامين 9 شهداء من مخيم خان يونس جنوب القطاع، وما تزال عمليات البحث والانتشال مستمرة في المخيم.
  • قصف مدفعي عنيف في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية في غزة، أسفر عن إصابة 3 مواطنين.
  • شن غارة جوية على حي الزيتون في مدينة غزة، وعلى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
  • شن غارة جوية على خزان مياه في منطقة أبو حلاوة شرق رفح، تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي المدينة.
  • قصف مدفعي عنيف استهدف منطقة الحصينات في بلدة النصر شرقي مدينة رفح، أسفر عن إصابة امرأة.
  • احتجاز شابين وتجريدهما من ملابسهما وأصابتهما بالرصاص بعد محاولتهما العودة من جنوبي قطاع غزة إلى شماله عبر شارع صلاح الدين.
الاحتلال اليوم 208 من العدوان غزة الفلسطينيين قصف رفح غارات

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