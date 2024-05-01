في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 208 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34535

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34535 شهيدًا و77704 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، حسب وزارة الصحة في غزة.

نتنياهو يتوعد بغزو رفح

توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا باجتياح مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والمكتظة بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني في ظل المفاوضات الحالية.

وقال نتنياهو في تصريحات له الثلاثاء: "لا تغيير في أهداف الحرب ولن نقبل بتسوية بخصوص رفح"، مضيفًا: "بدأنا إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك".

وأشار نتنياهو إلى أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة، زاعمًا أن قواته ستدخل رفح لاستئصال حماس سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أم لا.

أبرز التطورات على أرض غزة