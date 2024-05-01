الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

صدمات نفسية محيطة.. لماذا يقلل أطفال غزة من آلامهم رغم المعاناة؟

أطفال غزة
أطفال غزة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الآلام والمعاناة التي تصيب الأطفال في غزة في ظل استمرار الحرب في غزة، لافتة الى ان الاطفال في غزة يقللون من شأن آلامهم بسبب مدى الصدمة المحيطة بهم. 

وبحسب الصحيفة فقد قال أطباء إن الأطفال الذين يعالجون في مستشفيات غزة "يقللون من أهمية" الألم لأنه "يبدو تافهاً" في سياق الصراع الأوسع.

آلالام الصدمة النفسية ودعم المتخصصين 

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ووفقا للتقرير فقد اجتمع مسعفون دوليون في الدوحة، قطر، يوم السبت، لمناقشة خطط إعداد دليل جديد لإدارة آلام الصدمات النفسية لدعم المتخصصين الذين يعالجون الأطفال في غزة ومناطق الصراع الأخرى.

ويقود المشروع الدكتور بول ريفلي، استشاري طب طوارئ الأطفال والطبيب السابق بالجيش البريطاني. وقال إن الحاضرين الذين ينتمون إلى غزة، وهم على اتصال وثيق مع زملائهم هناك، قد مرروا أوصافًا لكيفية تصرف الأطفال المرضى.

وقال: "الأطفال يتجاهلون آلامهم نوعًا ما". “لقد كان هناك الكثير من حولهم، لدرجة أنه يبدو [كما لو أن التعبير عن الألم والشكوى من الألم تبدو تافهة”.

واضاف ريفلي إنهم يشعرون "بأن عليهم أن يكونوا أقوى". "إنهم يراقبون الأطفال الذين يتم علاجهم بجانب والديهم الذين تم إنعاشهم ويموتون. بالمقارنة مع ذلك، فإنهم يكذبون هناك ويفكرون: "أعاني من الألم"، ولكن إذا سأل أحدهم عن ذلك، فإنهم لا يريدون التعبير عنه".

وأشار التقرير إلى أنه سيتم نشر الدليل الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بتمويل من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (Wish)، المبادرة الصحية العالمية التابعة لمؤسسة قطر ومقرها الدوحة.

 وهو يتبع الدليل الميداني لإصابات الأطفال الناتج عن الانفجارات الذي أنشأه ريفلي وأعضاء آخرون في شراكة الأطفال لإصابات الانفجارات في عام 2019، والذي تمت ترجمته للاستخدام في دول مثل سوريا واليمن وأوكرانيا.

ويعيش طفل واحد من بين كل ستة أطفال في خطر في منطقة النزاع.

وقال ريفلي إنه في حين أن الأطباء الفلسطينيين "يتمتعون بالكفاءة العالية في إدارة الصدمات"، إلا أن الأطباء الذين يعالجون الأطفال ليسوا جميعهم متخصصين، وغالباً ما يكون هناك حاجز نفسي أمام المهنيين عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأطفال.

وتابع أنه عندما يوضع أمامك طفل مصاب بجروح خطيرة ويعاني من الضيق والألم، فإن معظم البالغين، كإنسان، لديهم اتصال لا تملكه مع المرضى الآخرين".

ولفت إلى أن النجاح في معاملة الطفل بشكل جيد هو أمر رائع، ولكن عندما لا يقوم الطفل بعمل جيد، يكون الأمر مدمرًا. إن تمكين الأطباء من مساعدة الطفل بنجاح هو أمر مهم حقًا لأنهم يستفيدون من ذلك أيضًا.

وسيبدأ فريقه في إنتاج موارد سريعة ليتم مشاركتها في غزة وتغطي معلومات مثل جرعات مسكنات الألم لدى الأطفال. ومن المتوقع أن يكتمل الدليل الكامل لإدارة الألم بحلول شهر نوفمبر.

وقالت الدكتورة إميلي مايهيو من جامعة إمبريال كوليدج لندن، وهي جزء من شراكة الأطفال لإصابات الانفجار: "إن علاج الأطفال بعد الإصابة بالانفجار أمر معقد، لأنهم لا يزالون في طور النمو. الأطفال ليسوا مجرد بالغين صغار، “سيوفر دليل الألم الجديد هذا المعلومات التقنية التي يحتاجها الأطباء في مكان واحد، والثقة اللازمة لرعاية الأطفال”.

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