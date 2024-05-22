"أول فرحتى".. أب ينعى ابنته المتوفية فى حادث معدية أبوغالب

ودع مركز أشمون بمحافظة المنوفية، 12 فتاة من طيور الجنة اللاتي راحن ضحايا معدية أبو غالب، وسط حزن كبير على وفاتهن غرقا في الحادث المروع.

وكان قد نعى والد الطالبة يسرا مجدي إحدى ضحايا حادث معدية أبوغالب، على صفحات التواصل الاجتماعي، ابنته المتوفية في الحادث بكلمات مؤثرة، بعد الواقعة التي تابعها الملايين، وسط حالة من الحزن الشديد على مستوى العالم.

وكتب والد الطالبة يسرا مجدي ضحية ميكروباص معدية أبوغالب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، استرد الله أمانته انتقلت إلى رحمه الله ابنتي يسرا مجدي عبد الغني، ولا نقول إلا مايرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيئ عنده بأجل مسمى، الله يرحمك ويغفرلك يا أول فرحتي، أحتسبك عند الله شهيدة وأدعوه أن يتقبلك ويجعلك من الشهداء الحمد لله على كل حال”.

وكان قد سقطت سيارة ميكروباص تقل مجموعة من الركاب في المياه، من على متن معدية أبوغالب، التي تقل السيارات والمواطنين المتنقلين بين محافظتي المنوفية والجيزة.

منشور والد الطالبة يسرا مجدي ضحية حادث معدية أبو غالب