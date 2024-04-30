أستاذ قانون دولى: يجب عدم الضغط على محكمة العدل فى قرارها بشأن حرب غزة

قال الدكتور باسل منصور، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وأُنشئت لأجل التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية لفقرة "التصعيد في غزة"، والمُذاع على فضائية

"القاهرة الإخبارية"، أنه يجب عدم الضغط على محكمة العدل الدولية في قرارها بشأن الحرب على غزة.

وأشار إلى أن تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قرارات العدال الدولية يسيء للولايات المتحدة وادعائها أنها تحمي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما هي إلا شعارات وهمية.

ونوه، بأن الدعم الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، وهذا يعمل على استمرار جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هناك بعض القادة العسكريين ارتكبوا جرائم، وقد أصدرت الجنائية الدولية قرارات ضدهم، وبالتالي لا نستبعد أي قرار بشأن بنيامين نتنياهو.