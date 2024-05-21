12 جثة داخل الثلاجات.. انتظار أهالى ضحايا معدية أبوغالب أمام مستشفى وردان (صور)

ينتظر أهالي المنوفية جثامين ضحايا معدية أبو غالب وذلك بعد نقلهم إلى مركز صحي أبووردان وتم وضعهم في ثلاجة المركز.

وأكد شقيق أحد الضحايا لـ “الدستور” أنه بعد خروج شقيقته بساعة تقريبًا تلقى اتصالاً هاتفيًا بأن الميكروباص الذي يقل الفتيات غرق في معدية أبو غالب، ليتجمع على الفور الأهالي في موقع الحادث وسارعوا باستدعاء قوات الإنقاذ النهري والجهات المختصة لمتابعة الحادث.

في السياق ذاته، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أثناء مؤازرته لضحايا ميكروباص معدية أبو غالب بصرف مبلغ 50 ألف جنيه بشكل فوري لإحضار المياه والمواد الغذائية ووجبات للمواطنين الذين انتقلوا من المنوفية للجيزة لمتابعة جهود إنقاذ وانتشال جثامين ضحايا الميكروباص.

قدم محافظ المنوفية خالص التعازي لأسر الضحايا وأهالي المحافظة في وفاة شهداء لقمة العيش والذين وصل عددهم حتى الآن 10 فتايات، إضافة إلى المصابين، مؤكدا وقوف المحافظة بجانبهم في هذا الظرف الصعب.

واطمأن محافظ المنوفية خلال انتقاله من المحافظة إلى الجيزة؛ للوقوف على تداعيات الحادث، على الحالات المصابة والجهود المستمرة لقوات الإنقاذ النهري لسرعة انتشال باقي الضحايا، كما تابع الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تصاريح الدفن.

كما قدم المحافظ خالص تعازيه لأسر الضحايا وأهالي المحافظة في وفاة شهداء لقمة العيش الذين وصل عددهم حتى الآن 10 فتيات، إضافة إلى المصابين، مؤكدًا وقوف المحافظة بجانبهم في هذا الظرف الصعب.

4e069460-5ef4-41fc-8690-5fd569ea6f96

8d8390cd-146b-4d8a-851a-c3900ff7130c

497fa9fc-0d4e-4cda-afdd-762e10a3a008

879fc6ea-9dca-4038-9a30-be12758e5c93