الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

50 ألف جنيه لإحضار "وجبات" لأهالى ضحايا حادث معدية أبوغالب

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بصرف مبلغ 50 ألف جنيه بشكل فوري لإحضار مواد غذائية ووجبات للمواطنين الذين انتقلوا من المنوفية إلى الجيزة لمتابعة جهود إنقاذ وانتشال جثامين ضحايا حادث الميكروباص الذي سقط من فوق معدية أبوغالب.

وقدم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية خالص التعازي لأسر الضحايا وأهالي المحافظة في وفاة شهداء لقمة العيش الذين وصل عددهم حتى الآن 10 فتايات، بالإضافة إلى المصابين، مؤكدًا وقوف المحافظة بجانبهم في هذا الظرف الصعب.

واطمأن محافظ المنوفية خلال انتقاله من المحافظة إلى الجيزة للوقوف على تداعيات الحادث، على الحالات المصابة، والجهود المستمرة لقوات الإنقاذ النهري لسرعة انتشال باقي الضحايا، كما تابع الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تصاريح الدفن.

محافظ المنوفية ضحايا الميكروباص معدية أبو غالب تصاريح الدفن محافظ الجيزة منشأة القناطر

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