كواليس 7 ساعات تحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن في دهس سيدتين بالشيخ زايد

أجرت نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة حول حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين على طريق المحور المركزي بالشيخ زايد، مما أدى إلى إصابتهما بجروح، بالإضافة إلى إصابة الفنان نفسه في قدمه.

وخلال التحقيقات التي استمرت لمدة تقارب 7 ساعات، أفاد الفنان عباس أبو الحسن بتفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائداً من مول العرب متوجهاً إلى منزله على الطريق الصحراوي، وأنه وقت وقوع الحادث كانت الساعة تقريباً الثالثة والنصف عصراً، وكان يسير بسرعة 30 كم/ساعة بسبب ازدحام الطريق، وفاجأته خروج سيدتين من خلف سيارة أخرى على يساره، مما أدى إلى اصطدامه بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأضاف أبو الحسن خلال إفادته أنه توقف على الفور ونزل للاطمئنان على السيدتين، واتصل هاتفياً بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، وأثناء مساعدتهما في نقلهما إلى سيارة الإسعاف، أصيب بتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى، وبعد وصول سيارة الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حضر رجال الشرطة وتحفظوا عليه، ثم تم نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على إصابته، حيث تبين أنه يعاني من قطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر أكيليس" يستدعي تدخل جراحي.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، أصدرت النيابة عدة قرارات، منها إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع أقوالهما.

وتبين أنهما مازالتا في غرفة الرعاية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

كما قررت أيضاً عرض السيارة من نوع تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الادارة العامة للمرور لفحص حالة السيارة وقت الحادث.

وقال الدكتور حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، إن الفنان سدد الكفالة المقررة من النيابة العامة وتم صرفها من قسم شرطة الشيخ زايد أول على ذمة القضية بتهمة الإصابة الخطأ. ثم توجه إلى منزله في انتظار نهاية تحقيقات النيابة. وأضاف أبو العينين أن أبو الحسن أبدى تعاونًا كبيرًا مع السيدتين المصابتين ولم يهرب من موقع الحادث، بل توقف حتى اطمأن على نقلهما إلى المستشفى رغم إصابته. كما أنه تولى مع أشقائه فور وقوع الحادث للبحث عن أسرة السيدتين لعرض تحمل تكاليف علاجهما كاملة حتى الشفاء. وبالفعل، التقى أشقاء أبو الحسن بأبناء الضحيتين وأقاربهما وعرضوا عليهم نقلهما إلى مستشفى خاص وتولي الإنفاق على علاجهما حتى تمام شفائهما قائلين: “إحنا تحت أمركم”، لكن أسرتي الضحيتين لم يردوا على عرضهم حتى الآن.

وأضاف أبو العينين أن الفنان عباس أبو الحسن سيستمر في متابعة حالة المصابين وعرض مساعدته حتى يطمئن عليهما، وينتظرون نهاية التحقيقات عقب ورود التقارير الفنية.