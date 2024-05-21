الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الفقر لثروات بالملايين.. أشهر الفنانين وأغناهم (فيديو)

اغنى الفنانين
اغنى الفنانين

عاش معظم وأشهر الفنانين حياة مليئة بالفقر قبل أن تنعم حياتهم بالملايين، فلم يولدوا ولم ينموا في ظروف ميسرة بل كان لكل منهم تجربة توضح تطور حياته من الفقر إلى الثراء.

فالفنان محمد رمضان لم يكن يملك أي شيء سوى إصراره على الوصول إلى النجاح وأن يصبح اسمه الأول في عالم الدراما والسينما المصرية. بدأت حياته المهنية بدور صغير في فيلم "احكي يا شهرزاد"، ومسلسل "السندريلا"، وصولاً إلى دور كبير في مسلسل "عائلة جعفر العمده".

وبسبب انفصال والديه، عاش الفنان أحمد مكي طفولة صعبة، حيث كان يبيع الحمام ويتولى تربية سلالاته ليتمكن من الاعتناء بنفسه مادياً، حتى أصبح واحداً من أهم الفنانين المصريين بأعمال ينتظرها الجمهور.

تتكامل قصص الفنانين من بداية حياتهم بصعوبة المعيشة في ظروف الفقر والبحث عن وسيلة لاكتشاف موهبتهم الفنية، حتى أصبحوا من أغنى نجوم مصر.

 

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مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. أحداث الحلقة الأخيرة

 

 

فيديوجراف الفنان محمد رمضان الفنان أحمد مكي الفنان عمرو سعد اغنى الفنانين

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