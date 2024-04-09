مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. أحداث الحلقة الأخيرة حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON بشكل حصري خلال شهر رمضان.

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الأخيرة.

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي.

مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. أحداث الحلقة الأخيرة

شهد مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. أحداث الحلقة الأخيرة مفارقات كوميدية فبعد انفجار قنبلة اغتيال سفير اميجوس بعد أن قام أشرف باكتشافها حاول البلوجر الشهير توثيق الحدث ولكن الكبير عنفه وفشلت خطة الجاسوسة في اغتيال سفير اميجوس وبدأت في التخطيط لخطة أخرى لاغتيال السفير.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 موعد عرض الحلقة 30



يعرض الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 30 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة



يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الأخيرة على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8



يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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