الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأخيرة.. ليلى ومروان يتحدثان مع عمر

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يتصدر مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأخيرة.. محركات البحث مع بداية الساعات الأخيرة من اخر يوم في شهر رمضان المبارك والذي يعرض خلال الساعات القادمة على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

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 مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأخيرة.. ليلى ومروان يتحدثان مع عمر عن أبوتهم له

 

بدأ مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأخيرة.. منذ قليل، والذي تدور احداثها حول جلوس مروان والذي يلعب دوره الفنان أسر ياسين وليلى والتي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد مع عمر، يتحدثان معه عن حبهم له، وعلاقتهم به.

 

تخبره  ليلى أنها أمه وأنها تحبه جدا،فيما يخبره أسر ياسين أنه لم يشعر للحظة أنه ليس ابنه وانما هو يشعر بأن عمر ابنه.

 

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة الأخيرة 

 

تعرض الحلقة الأخيرة من بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.


تعرض الحلقة الأخيرة بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل


ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

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مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة 

 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

 

قصة مسلسل بدون سابق انذار

 

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

 

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موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار 

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