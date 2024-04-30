الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

يبحث الكثير من الناس على محرك البحث العالمي جوجل عن موعد بداية فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي حتى يستطيعوا التقديم على تلك الشقق التي تقدمها الدولة بالتقسيط المريح.

التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وقررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 خلال شهر مايو المقبل، وذلك للإعلان الثامن عشر الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي التي تتراوح مساحتها من 75 مترا إلى 90 مترا.

ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب بالمناطق التالية: مدينة بدر - حدائق العاصمة - مدينة السادات - برج العرب - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة العبور الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاصة بالإعلان 18 كالتالي:

أولا: أن يكون الشخص المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 مصري الجنسية.

ثانيا: أن يكون المتقدم يتراوح عمره بين 21 إلى 50 سنة.

ثالثا: ألا تتخطى قيمة الدخل الشهري للشخص المتقدم 6000 جنيه للأعزب، و8000 جنيه للمتقدم المتزوج.

رابعا: ألا يكون المتقدم قد سبق وقدم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

خامسا: يشترط سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

سادسا: يجب أن يقدم المتقدم دليلا يثبت إقامته في المحافظة التي يرغب في التقديم لها، أو يكون لديه وظيفة في تلك المحافظة.

سابعا: يشترط عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد كشفت الخطوات التي يجب أن يتبعها الراغبون في حجز الوحدات السكنية المطروحة من خلالها عبر الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

الدخول على موقع الصندوق الاجتماعي ويتم تقديم الأوراق المطلوبة.

الخطوة الثانية:

تسجيل البيانات الشخصية منها السكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة.

الخطوة الثالثة:

اختيار المحافظة التي يريد الشخص التقدم فيها من ضمن المحافظات المطروحة للتقدم.

الخطوة الرابعة:

رفع الأوراق المطلوبة على الموقع بعد التسجيل فيه، ولا بد أن ترفع pdf.

الخطوة الخامسة:

إرسال رسالة بقبول كل الأوراق المطلوبة وإتمام العملية، مع مراعاة التأكد من رقم الهاتف الذي تم تسجيله لاستقبال الرسائل عليه.