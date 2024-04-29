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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

انتشرت تصريحات صحفية مؤخرا لعناصر فعالة ومؤثرة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، أوضحت أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الإجتماعى يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال منشور لها على موقعها الالكتروني إلى أنه سوف يتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاص بالإعلان 18 خلال شهر أبريل الجاري التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

المدن التى بها شقق الإسكان الإجتماعى فى الإعلان الجديد

كما أوضح منشور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أماكن طرح الشقق فى هذه المدن وهى كالتالى:

"مدينة بدر - حدائق العاصمة - مدينة السادات - برج العرب - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة العبور الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة".

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا

ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا

ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى

ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي

تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج

تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)

كذلك تقديم قسيمة الزواج

يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا

تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز

إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.