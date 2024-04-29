محافظ دمياط تترأس الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلى المديريات الوحدات المحلية المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص ببعض الموضوعات، والتى جاء من بينها موقف إحدي العمارات السكنية التابعة للإسكان الاقتصادى والصادر بشأنها قرار إزالة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وصرف إيجار شهرى للأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم بحث آلية استغلال قطعة أرض بكفر سعد من أصول الوحدة المحلية لإنشاء عمارة سكنية، وكذلك خطة مشروع إنشاء عمارات إسكان استثماري بعدد من القطع الفضاء بمدينة رأس البر..

فى سياق متصل، تابعت "المحافظ" الموقف الحالى بمشروع إنشاء عمارة إسكان استثماري بشارع فكرى زاهر على مساحة ٢٤٠ متر مربع، كما ناقشت "الدكتورة منال عوض" عددا من الموضوعات المعروضة على اللجنة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لذلك.

ندوة توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، والتى أُقيمت بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واليونسيف، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة والشباب وطلاب المدرسة الفندقية وعدد من المدارس والأسر.

على هامش الندوة، تفقدت "المحافظ" الدورة التى أقامتها الأمانة الفنية للجنة لأعضاء النيابة العامة من محافظة دمياط وبعض المحافظات المجاورة للتعامل مع جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما عقدت الدكتورة منال عوض والسفيرة نائلة جبر لقاء مصغر، تم خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث لفتت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والذى يدعم السيدات لبدء وتطوير مشروعاتهن وجعلهن رائدات أعمال.