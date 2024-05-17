من القاهرة إلى كان.. إطلالات هدى الإتربى تثير الجدل على السجادة الحمراء

لا تزال الفنانة هدى الإتربي تثير الجدل للمرة الثانية خلال أسبوع؛ بسبب إطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بعد أن تصدَّرت ترند السيوشيال ميديا بسبب تصريحاتها عن تصنيفات جمهورها خلال لقائها في أحد البرامج التليفزيوينة.

واعتادت الفنانة هدى الإتربي، إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة، حيث ظهرت "هدى" في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 بـ"جامبسوت" لافتة وجريئة باللون الأبيض.

وبعدها تألقت "هدى" بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال توب أسود جلد مكشوف البطن يصل سعرها إلى 375 دولارا، أي ما يعادل 18 ألف جنيه، وبنطلون جينز يصل سعره إلى 390 يورو، أي ما يعادل 20 ألف جنيه.

إطلالة هدى الإتربي

كان آخر هذه الإطلالات فستانها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77 الذي شاركت صوره مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: "أشعر بالحب الليلة، يا لها من تجربة مذهلة!، لقد حلمت منذ فترة طويلة بوجود فيلم هناك في المنافسة، وفي يوم من الأيام سأحقق ذلك".

وقبل أيام، أثارت "هدى" الجدل بتصريحاتها عن نوعية الجمهور المتابع لها قائلة: "فرحت جدًا إن أدواري الأخيرة حبها الشباب في سن صغير 17 و18 سنة، لأن السن ده مش بيعرف يكذب وصادقين في مشاعرهم".