الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، إن الخلاف الداخلي الحالي بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذي تداولته وسائل الإعلام هناك والشارع الإسرائيلي، لا يُعَد الأول من نوعه.

اجتماع لـ كابينيت الحرب الإسرائيلي

وأشارت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الصراع الدائر بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سببه مطالبة "بن غفير" لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإقالة "جالانت" بسبب تصريحاته التي يرى فيها انشقاقًا عن الصف، وما تمليه الحكومة الإسرائيلية خاصة أن "نتنياهو" يمثل الصف اليميني وحزب الليكود.

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، إلى أنه كان هناك اجتماع لـ كابينيت الحرب الإسرائيلي الذي شهد مشادة كلامية ليس فقط بين "جالانت" و"بن غفير"، بل بين الأول ووزير العدل الإسرائيلي والعديد من الوزراء اليمينيين بالحكومة الإسرائيلية، الذين هاجموه بسبب خروجه لوسائل الإعلام وتحدثه عن غياب استراتيجية اليوم التالي.

غزة نتنياهو الحكم العسكري الإسرائيلي القدس بن غفير الحكومة الاسرائيلية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

أثارت فزع الفلسطينيين.. طائرات الاحتلال تلقى منشورات فى سماء خان يونس

موقف مُحرج لممثلة إسرائيل على الهواء أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)

ممثل خارجية فلسطين لمحكمة العدل: مستوطنون يهاجمون المساعدات المتجهة لغزة

دعم فلسطين: دفاع إسرائيل أمام العدل الدولية ضعيف وستستجيب لطلبات جنوب إفريقيا

إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى سديروت ومستوطنات بغلاف غزة

الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة فى معارك غزة

"الإصلاح والنهضة": مصر تواصل جهودها دوليًا لدعم حقوق الشعب الفلسطينى

إسرائيل تطلب من محكمة العدل رفض دعوى جنوب إفريقيا الانسحاب من غزة

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

أسعار السمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟