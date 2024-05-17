عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، إن الخلاف الداخلي الحالي بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذي تداولته وسائل الإعلام هناك والشارع الإسرائيلي، لا يُعَد الأول من نوعه.

اجتماع لـ كابينيت الحرب الإسرائيلي

وأشارت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الصراع الدائر بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سببه مطالبة "بن غفير" لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإقالة "جالانت" بسبب تصريحاته التي يرى فيها انشقاقًا عن الصف، وما تمليه الحكومة الإسرائيلية خاصة أن "نتنياهو" يمثل الصف اليميني وحزب الليكود.

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، إلى أنه كان هناك اجتماع لـ كابينيت الحرب الإسرائيلي الذي شهد مشادة كلامية ليس فقط بين "جالانت" و"بن غفير"، بل بين الأول ووزير العدل الإسرائيلي والعديد من الوزراء اليمينيين بالحكومة الإسرائيلية، الذين هاجموه بسبب خروجه لوسائل الإعلام وتحدثه عن غياب استراتيجية اليوم التالي.