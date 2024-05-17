الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أثارت فزع الفلسطينيين.. طائرات الاحتلال تلقى منشورات فى سماء خان يونس

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن طائرات الاحتلال تلقي منشورات في سماء مدينة خان يونس، وهذه المنطقة ضمن المناطق التي تقول إسرائيل إنها من المناطق الآمنة، مازالت الطائرات تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، وهو ما أثار فزع المواطنين في المدينة.

خان يونس أصبحت مدمرة بشكل كامل

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة خان يونس شهدت عملية عسكرية موسعة استمرت لقرابة 4 أشهر، لافتًا إلى أن المدينة أصبحت مدمرة للغاية بشكل كامل، حيث تم تدمير الشوارع والبنى التحتية والمنازل والمدارس في هذه المنطقة.

المنشورات تهدف لإثارة البلبلة في صفوف الجبهة الداخلية للمواطنين

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن الفلسطينيين النازحين عادوا لهذه المنطقة مجددًا، وأقاموا بعض الخيام للإقامة فيها في ظل العدوان المتصاعد على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنشورات تحث النازحين على نقل ما يحدث في القطاع، تحت مسمى "الكاشف"، وتحاول إثارة البلبلة في صفوف الجبهة الداخلية للمواطنين. 

خان يونس حالة فزع على الهواء الاحتلال منشورات جديدة بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس طائرات الاحتلال

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