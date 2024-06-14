باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

قال الدكتور عادل باسل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار: "عندما ذهبت لهيئة الاستثمار في عهد مرسي وجدت أن كل الذين يؤسسون الشركات "إخوان".

وأضاف "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مشهد "مرسي" وهو يؤدي اليمين في ميدان التحرير وفتحه "للجاكت" كان كوميديا.

وتابع: "شاركت في العمل لمعارضة الإخوان من خلال الدعوة لوقفات احتجاجية ضد الإخوان، وقبل اعتصام رابعة، كانت القوى الشعبية المدنية تعتصم ضد الإخوان في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، وكان في نهاية يونيو 2013، وكان معنا ملحنون وفنانون في هذه الوقفات وكنا نتحرك للمنصة".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.