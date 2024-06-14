الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على تكلفة الجزار لذبح الخروف والعجل في العيد

الذبح
الذبح

يوم فقط يفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445 ويقوم الكثير من الناس بالذبح في تلك المناسبة الدينية العظيمة تقربا لله عز وجل.

ويقوم الناس بذبح انواع مختلفة من المواشي سواء كانت خراف أو غنم أو ماعز أو عجول كل شخص حسب مقدرته المادية.

وبعد الانتهاء من الذبح يتساءل الناس عن ماهي تكلفة الجزار لهذا العام خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المواشي لهذا العام 2024.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي اسعار تكلفة الجزارين لهذا العام عند ذبح الأضاحي حتى يعرف كل شخص كم سيدفع بعد بحث الكثير من الناس عنها عن طريق محرك البحث العالمي جوجل.

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تكلفة الجزارين عند ذبح الأضاحي:

وتشهد أسعار ذبح الأضاحي ارتفاعًا كل عام، عن العام الذي يسبقه فخلال موسم عيد الأضحى السابق لعام 2023 وصل سعر الذبح إلى 3 آلاف جنيه.

أما هذا العام فيمكن أن تصل تكلفة الذبح إلى 5 آلاف جنيه، فقد تبدأ اسعار ذبح العجول والابقار والجاموس هذا الموسم لعيد الاضحى المبارك لعام 2024 / 1445 من 3500 جنيه وتصل إلى 5 آلاف جنيه حسب وزن العجل او الجاموس  وايضا المكان الذي يذهب له الجزار عند الشخص وحسب طلبات الشخص المضحي بعد الذبح، فهناك من يطلب التقطيع والتغليف وتنظيف الأحشاء الداخلية وتنظيف الجلود وغيرها من الطلبات وهناك من يطلب الذبح والتقطيع فقط، أما ذبح الأغنام فقد يصل ارتفاع سعر الذبح إلى 1500 جنيه او 2000 جنيه.

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الذبح في المجازر المخصصة أفضل:

وفي وقت سابق أشار نقيب الجزارين إلى أن الذبح داخل المجازر المخصصة التي أقامتها الدولة يعتبر أقل تكلفة بنسبة 50٪ وهي خدمة توفرها الدولة حتى تحافظ على نظافة الشوارع والشوادر من الدم واحشاء وفضلات الحيوانات.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار بتلك الطريقة فقد تسبب ارتفاع أسعار المواشي وايضا ارتفاع أسعار العدد التي يقوم باستخدامها الجزار ومساعديه وأيضا تكلفة الانتقالات إلى هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.

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