الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا ذروة الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى أول أيام عيد الأضحى

شدة الحرارة - صورة
شدة الحرارة - صورة تعبيرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، مؤكدة استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع  فى درجات الحرارة.

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وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يسود البلاد اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتكون الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 43 درجة فى الظل.

 

نصائح الأرصاد

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب حرارة الشمس والهروب من الطقس الحار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، منوه على الآتي:

  • يرجى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
  • استخدام أغطية الرأس.
  • ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.
  • شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

موعد انكسار الموجة الحارة

وذكرت هيئة الأرصاد، في وقت سابق، أن ذروة الموجة الحارة بدأت من أمس الخميس وتستمر حتى السبت 15 يونيو 2024، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وذلك بمعدل (3- 4) درجات وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

حالة الطقس غدًا السبت

وتشهد البلاد غدًا طقسًا حارًا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت، في وقت سابق، بلوغ درجات الحرارة ذروتها بدءًا من يوم عرفة "السبت المقبل"، مشيرة إلى أنَّها تعدّ ذروة الموجة الحارة الطويلة التي تتعرض لها البلاد، حيثُ يصل متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لنحو 43 درجة مئوية، وعلى الصعيد وسيناء تتجاوز حاجز الـ48 درجة مئوية.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، والتي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى الذي يوافق الإثنين المقبل.

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