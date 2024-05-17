الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام عبرى: فرض الحكم العسكرى على غزة سيدخل إسرائيل فى أزمة مالية

غزة
غزة

أفاد إعلام عبري بأن فرض الحكم العسكري على قطاع غزة سيدخل إسرائيل في أزمة مالية وسيخلق أزمة في موازنتها العامة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

واندلع جدل ساخن داخل الحكومة الإسرائيلية حول المستقبل السياسي لغزة، وانتقد وزير الدفاع يوآف جالانت بشدة تردد إسرائيل بشأن من يجب أن يحكم في غزة بعد الحرب.

ودعا "جالانت" حكومته إلى اتخاذ قرار بشأن نظام ما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنه لن يؤيد السيطرة العسكرية إلى أجل غير مسمى على الأراضي الفلسطينية.

غزة فرض الحكم العسكري على غزة إسرائيل أزمة مالية إسرائيل في أزمة مالية الحكم العسكري

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