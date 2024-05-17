إعلام عبرى: فرض الحكم العسكرى على غزة سيدخل إسرائيل فى أزمة مالية

أفاد إعلام عبري بأن فرض الحكم العسكري على قطاع غزة سيدخل إسرائيل في أزمة مالية وسيخلق أزمة في موازنتها العامة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

واندلع جدل ساخن داخل الحكومة الإسرائيلية حول المستقبل السياسي لغزة، وانتقد وزير الدفاع يوآف جالانت بشدة تردد إسرائيل بشأن من يجب أن يحكم في غزة بعد الحرب.

ودعا "جالانت" حكومته إلى اتخاذ قرار بشأن نظام ما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنه لن يؤيد السيطرة العسكرية إلى أجل غير مسمى على الأراضي الفلسطينية.