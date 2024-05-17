بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

تضم محكمة العدل الدولية 15 قاضيًا للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قضاة المحكمة التي تنظر جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي..

نواف سلام

انتخب نواف سلام، ليكون الرئيس السادس والعشرين لمحكمة العدل الدولية، والعربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945.

ولد نواف سلام عام 1953، من أصل لبناني وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية.

نال سلام شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.

محمد بنونة

عمل بنونة ممثلًا دائمًا للمغرب في الأمم المتحدة في الفترة من 1998 إلى 2001.

ولد عام 1943 في مراكش، ودرس الفقه والعلوم السياسية في جامعة نانسي وجامعة باريس، حيث حاز على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، كما تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي عام 1970.

عبدالقوي أحمد يوسف

كان رئيسًا سابقًا للمحكمة منذ 2018 حتى 2021. ويحمل جنسية الصومال، وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980، وحاصل على شهادات الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن ومن جامعة باريس الأولى، وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة "كيت" في الهند.

جوليا سيبوتيندي

ولدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.

حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.

جوان دونوغ

ولدت عام 1956 وهي محامية أمريكية وباحثة قانونية، والرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية.

تخرجت دونوغو من جامعة كاليفورنيا، في الدراسات الروسية وعلم الأحياء في عام 1978، وحصلت بعد ذلك على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا، عام 1981.

كيريل جيفورجيان

نائب رئيس المحكمة القاضي كيريل جيفورجيان، انتخب عضوًا في محكمة العدل الدولية في عام 2015، وأصبح نائبًا لرئيسة المحكمة منذ 2021.

ولد جيفورجيان في موسكو، في 8 أبريل 1953، ودرس وتخصص في القانون الدولي، وانتخب عضوًا في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير 2015، وأصبح نائبًا لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير 2021.

بيتر تومكا

ولد عام 1956، وهو قاضٍ سلوفاكي في محكمة العدل الدولية، ورئيسها السابق.

حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي. وأجرى دراسات في كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية في كييف-أوكرانيا، وفي معهد حقوق السلام والتنمية في نيس-فرنسا، وفي معهد القانون العام الدولي والعلاقات الدولية في سالونيك-اليونان، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.

روني أبراهام

انتخب لعضوية المحكمة لأول مرة في 2005، وأعيد انتخابه في 2009، وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في 2018 بعدما أنهى رئاسته للمحكمة.

ولد في 5 سبتمبر عام 1951 بمدينة الإسكندرية في مصر، ودرس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وهو أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وعمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية.

شيويه هانكين

ولدت القاضية شيويه هانكين، عام 1955، وهي قاضية صينية في محكمة العدل الدولية.

في عام 2010، تم انتخابها لملء المنصب الشاغر الذي خلفته استقالة شي جيويونج في 28 مايو 2010، وهي واحدة من ثلاث قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة في محكمة العدل الدولية، والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.

باتريك ليبتون روبنسون

ولد في جامايكا عام 1944، وانتخب عضوًا في محكمة العدل الدولية منذ عام 2015.

وكان القاضي روبنسون عضوًا في العديد من الهيئات الدولية، كعضو في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من عام 1988 إلى عام 1995، ورئيسها في عام 1991، وساهم في تطوير مجموعة من قوانين حقوق الإنسان. وكان عضوًا في الفريق العامل الذي وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

دالفير بهانداري

ولد دالفير بهانداري عام 1947، وهو أحد قضاة محكمة العدل الدولية، وقاضٍ سابق في المحكمة العليا في الهند، وهو أيضًا رئيس المحكمة العليا السابق في محكمة بومباي العليا وقاضي محكمة دلهي العليا.

إيواساوا يوجي

ولد في مدينة طوكيو باليابان عام 1954، وأصبح عضوًا في المحكمة عام 2018، وأعيد انتخابه في 2021.

حاصل على الإجازة الجامعية في الحقوق من جامعة طوكيو، كلية الحقوق عام 1977، ويحمل ماجستير في القانون، من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1978، وحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة فيرجينيا عام 1977.

هيلاري تشارلزورث

ولدت في مدينة لوفين في بلجيكا، وتحمل الجنسية الأسترالية، وهي عضو في المحكمة منذ عام 2021. وتحمل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وحصلت على البكالوريوس والإجازة الجامعية "الليسانس" من كلية الحقوق في جامعة ملبورن. وهي محامية بالمحكمة العليا في أستراليا والمحكمة العليا في فيكتوريا.

جورج نولتي

ولد جورج نولتي عام 1959، في مدينة بون الألمانية للمؤرخ والفيلسوف البارز إرنست نولتي، وانتخب عام 2020 قاضيًا في محكمة العدل الدولية.

شغل منصب أستاذ القانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين، وكان عضوًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وشغل منصب رئيسها في عام 2017.

ليوناردو نمر كالديرا برانت

ولد عام 1966 في البرازيل، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة باريس في فرنسا، وحصلت أطروحته على جائزة مستشارية أكاديمية باريس، التابعة لوزارة البحوث الفرنسية، وانتخب عضوًا في المحكمة عام 2022.