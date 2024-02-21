بقيادة مصر.. دول العالم الحر تضيق الخناق على إسرائيل

ممارسات نازية وانتهاكات بالجملة للقانون الدولي وحقوق الإنسان..

تواصل الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية، تضييق الخناق على إسرائيل مع إصرارها على مواصلة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، معلنين انضمامهم للدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا مختصمًة دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

ودعت مصر، في مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

مصر تفضح انتهاكات الاحتلال

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المرافعة المصرية أمام المحكمة اليوم الأربعاء تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وقال البيان المصري إن المرافعة أكدت مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

لولا دا سيلفا يصف الاحتلال بالنازيين الجدد

وتتوالى المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال التي وصفها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بـ"الإبادة الجماعية"، مشبها ما تقوم به إسرائيل بفظائع أدولف هتلر ضد اليهود.

وقال دا سيلفا إن ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث في أي وقت آخر في التاريخ، متابعا: في الواقع، لقد حدث عندما قرر هتلر قتل اليهود. ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية.

كولومبيا على الخط

وأيد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تصريحات الرئيس البرازيلي دا سيلفا حول تنفيذ إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، ودعا إلى الوقف الفوري للعنف في فلسطين.

وقال بيترو: أعرب عن تضامني الكامل مع رئيس البرازيل لولا دا سيلفا. إن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية، ويقتل الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن. لولا دا سيلفا ببساطة قال الحقيقة، ويجب الدفاع عن الحقيقة، وإلا فسوف تدمرنا البربرية.

وأضاف أن المنطقة بأكملها يجب أن تتحد من أجل الوقف الفوري للعنف في فلسطين. ويجب أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل تطبيق وعواقب في العلاقات الدبلوماسية لجميع الدول.

فرنسا متمسكة بحل الدولتين

وفي نفس الجلسة، قال ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا حق الفلسطينيين بتقرير المصير والذي لم يعد قضية للنقاش لأن المحكمة أكدت عليه في قرارها عام 2004.

وأكدت فرنسا دعمها الثابت لحل الدولتين بما يضمن أمن إسرائيل وتطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة.

روسيا تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وشدد ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، أن أي اتفاق بشأن مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل يجب أن يؤكد على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وشدد على أن إسرائيل وفلسطين ملزمتان بإجراء مفاوضات فورية وبحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حل الدولتين.

جولة مكوكية لعاهل الأردن

وأجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جولة شملت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وركزت جولة العاهل الأردني على حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع العربي الإسرائيلي.

والتقى ملك الأردن الرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن، كما التقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، فضلا عن لقاءات مع قادة العالم على هامش الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، وتناولت اللقاءات جهود وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة.