الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

دول الخليج تؤكد حرصها على ضمان استقرار أسواق النفط

النفط
النفط

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي حرصها على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، خلال استقباله الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، أمس في الرياض أن "دول مجلس التعاون تحرص على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة أوبك".

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة أوبك في عدة مجالات، أبرزها التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين مجلس التعاون والمنظمة، لضمان إمدادات الطاقة بشكلٍ آمن ومستقر خاصة في ظل التطورات والظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بـ"الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودورها المهم والحيوي في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط ومواجهة تحدياتها المستقبلية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء".

مجلس التعاون الخليجي النفط أسواق النفط أوبك جاسم محمد البديوي الرياض

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