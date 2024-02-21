الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية تدين مواصلة الهجمات الحوثية على السفن فى البحر الأحمر

الهجوم على سفينة
الهجوم على سفينة

أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، مواصلة الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

 

وقال في تصريح لقناة الحرة الأمريكية، "نواصل إدانة الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن الشحن المدنية".

 

وأضاف أن "الأمر لا يقتصر على تلك التي تم الإبلاغ عن وقوعها خلال عطلة نهاية الأسبوع فحسب، بل كل تلك التي تم تنفيذها خلال الأسابيع الماضية".

 

وتوقف المتحدث بشكل خاص عند هجوم الحوثيين على سفينة "سي شامبيون"، وقال "كانت تلك السفينة تحمل الذرة وغيرها من الإمدادات الغذائية للشعب اليمني في عدن.. وكانت هذه الإمدادات للشعب اليمني ولا علاقة لها بإسرائيل ولا بالصراع في غزة".

 

ووصف ميلر هذا الهجوم بـ"المتهور وعلامة على استمرار الحوثيين في إظهار التجاهل ليس فقط للشحن الدولي وللإمدادات إنما أيضا لما يستفيد منهم المدنيون في جميع أنحاء العالم".. وقال "لقد كان هجومًا خطيرًا.. وواقع أنهم يشنون هذا النوع من الهجمات العشوائية، حتى عندما يؤذون شعبهم ويضرون بتوفير الإمدادات لشعبهم، يظهر مدى تهور أفعالهم".

 

يأتي هذا فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم أنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ظهر الاثنين باتجاه ناقلة الحبوب "سي شامبيون" المملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني أثناء إبحارها في خليج عدن، وتعرضت لأضرار طفيفة ولم تقع إصابات، مشيرة إلى أنها واصلت رحلتها المقررة لتسليم الحبوب في عدن باليمن.

 

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد قالت في وقت سابق إن حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران استهدفت سفينة شحن ترفع علم ليبيريا متجهة إلى الصومال.

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