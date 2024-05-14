الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

عاجل| أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، حيث تراوحت أسعار الجرامات المختلفة بين 2067 و3543 جنيهًا دون مصنعية.

وفيما يلي تفصيل لأسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24: 3543 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21: 3100 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: 2657 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2067 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: 24 ألفًا و800 جنيه للبيع.

سعر الأونصة الذهبية: 2342 دولارًا للبيع.

تراجع في أسعار الذهب

ومن الملاحظ أن أسعار الذهب اليوم قد شهدت تراجعًا طفيفًا في سعر الجنيه الذهب، بينما استقرت أسعار الجرامات المختلفة.

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك لارتباطه ارتباطًا وثيقًا بالعديد من العوامل الاقتصادية، مثل: سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأسعار الذهب العالمية، والطلب على الذهب في السوق المحلية.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم مؤشرًا مهمًا للمستثمرين، حيث يمكنهم من خلالها اتخاذ قراراتهم بشأن شراء أو بيع الذهب.

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