الدقهلية تعتمد تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش بمركز ميت غمر

نشرت الوقائع المصرية، اليوم، قرار محافظة الدقهلية قرار رقم 252 لسنة 2024 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش مركز ميت غمر ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة،وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمنطقة كما هو موضح بالرسم.

ونص محافظة الدقهلية قرار رقم 252 لسنة 2024 محافظ الدقهلية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.

تفاصيل القرار

قرر مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت يعيش مركز ميت غمر على النحو التالى: يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار ورفع جزء الشارع رقم (2) بعرض (6) أمتار ورفع جزء الشارع رقم (3) بعرض (4) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمنطقة كما هو موضح بالرسم.

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024، مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر في 11/3/2024 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار