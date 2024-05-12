الأحد 12 مايو 2024
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اقتصاد

الوقائع الرسمية تنشر قرار محافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية لقرية سنفا وكفر أبونبهان

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

نشرت الوقائع المصرية قرارين لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار باعتماد المخططات التفصيلية لقرية سنفا مركز ميت غمر وقرية كفر أبونبهان التابعة لمركز ومدينة ميت غمر.

 

قرية سنفا

يهدف القرار إلى تعديل المخططات التفصيلية لقرية سنفا ليتوافق مع الواقع الحالي وحدود الملكيات، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها، وتم تعديل المخططات كما هو موضح في الرسم المرفق بالقرار.

 

قرية كفر أبو نبهان

تضمن القرار تعديلات على المخططات التفصيلية لقرية كفر أبونبهان تشمل: إلغاء الشارع رقم 2 بعرض 4 أمتار، وإدراج شارعين جديدين، الشارع رقم 3 بعرض 4 أمتار، والشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار.

وتم إجراء التعديلات ليتوافق مع الواقع الحالي وحدود الملكيات، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها.

تم تعديل المخططات كما هو موضح في الرسم المرفق بالقرار.

 

سريان القرارات

ويسري القراران من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسمية، وتلتزم جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرارين كل فيما يخصه.

 

أهمية القرارات:

  • تسهم هذه القرارات في تنظيم عملية البناء والتعمير في القريتين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
  • تُتيح التعديلات الجديدة على المخططات استغلال الأراضي بشكل أفضل، وتسهيل حركة المرور داخل القريتين.
الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية اعتماد المخططات التفصيلية قرية سنفا مركز ميت غمر

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