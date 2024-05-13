الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رسالة عاجلة من "الضرائب" للملزمين بالمرحلة الرابعة من منظومة الإيصال الإلكتروني

رشا عبدالعال،
رشا عبدالعال،

طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

الالتزام بإصدار الإيصال الإلكتروني

وأكدت  على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأضافت أن مصلحة الضرائب تنظم ندوة أون لاين يوميًا في تمام الساعة السابعة مساء، للممولين الملزمين بالمرحلة ( الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى، كما يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل مع هؤلاء الممولين من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والاتصالات الهاتفية، لإعلامهم بموعد ورابط حضور هذه الندوات،والتي يستمر تنظيمها حتى 14 مايو الجاري.

 وأوضحت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني  يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services، ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الايصال الالكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية، والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على  بورتال مصلحة الضرائب، ثم دليلك للتعامل مع  منظومة الإيصال الالكتروني، كما يمكن ارسال الاستفسارات الفنية على الايميل [email protected].

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

طالبة رشا عبد العال مصلحة الضرائب الممولين المكلفين منظومة الإيصال الإلكتروني إيصالات ضريبية إلكترونية الفاتورة الإلكترونية

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