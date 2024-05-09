محافظة بنى سويف تعتمد المخطط التفصيلى لقريتى صفط الشرقية وأبو صير الملق

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة بنى سويف قرار رقم 1456 لسنة 2022، باعتماد المخطط التفصيلى لقرية صفط الشرقية التابعة لقرية ميدوم - مركز الواسطى وذلك وفقًا للخريطة، وكذا المخطط التفصيلى فى ظهر المنازل القديمة واعتماد الشارع الموجود على الطبيعة وفقًا لخريطة المخطط التفصيلى لقرية أبو صير الملق.

نص القرار

ونص قرار محافظة بنى سويف قرار رقم 1456 لسنة 2022 محافظ بنى سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (41) بتاريخ 4/7/2022 بالموافقة على المخطط التفصيلى لقرية صفط الشرقية التابعة لقرية ميدوم - مركز الواسطى ؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن.

تفاصيل القرار

قـرر، المادة الأولى - يعدل مسار الشارع المار بقطعة الأرض ملك المواطن/ أحمد سعيد بكرى بعرض 6م ليكون الشارع عموديًا على الشارع العرضى القائم بالمخطط التفصيلى لقرية صفط الشرقية التابعة لقرية ميدوم - مركز الواسطى وذلك وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.

المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (41) بتاريخ 4/7/2022 مع تحصيل مقابل تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018

المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر في 16/10/2022 محافظ بنى سويف الدكتور / محمد هانئ غنيم

إلغاء شارع بعرض 6م فى ظهر المنازل القديمة واعتماد الموجود على الطبيعة

كما نص القرار الثانى بمحافظة بنى سويف قرار رقم 2723 لسنة 2023 محافظ بنى سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 في هذا الشأن ؛ وعلى قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (61) بتاريخ 2/10/2023 بالموافقة على الطلب المقدم من المواطن عصام يحيى عبد المجيد اليمانى وآخرين من قرية أبو صير الملق - مركز الواسطى بشأن إلغاء شارع بعرض 6م فى ظهر المنازل القديمة واعتماد الشارع الموجود على الطبيعة بعرض 6م بالمخطط التفصيلى للقرية.

قـــــــرر: المادة الأولى - إلغاء الشارع المدرج بالمخطط التفصيلى فى ظهر المنازل القديمة واعتماد الشارع الموجود على الطبيعة بعرض 6م وطول 20م تقريبًا وفقًا لخريطة المخطط التفصيلى لقرية أبو صير الملق المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن. المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (61) بتاريخ 2/10/2023 مع تحصيل مقابل تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018 المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر في 21/11/2023 محافظ بنى سويف الدكتور / محمد هانئ غنيم