الأربعاء 08 مايو 2024
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اقتصاد

محافظة الدقهلية تعتمد تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت الفرماوى

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار محافظة الدقهلية قرار رقم 256 لسنة 2024 بشان تعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت الفرماوى مركز ميت غمر  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية، وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

نص القرار

ونص قرار محافظة الدقهلية قرار رقم 256 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام .

 تفاصيل القرار 

قررنا: مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت الفرماوى مركز ميت وفق خريطة المخطط التفصيلى لقرية ميت الفرماوى وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 

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2 - يتم رفع الشارع بعرض (6) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية، مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

 مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر في 11/3/2024 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار

الوقائع الرسمية محافظة الدقهلية ميت الفرماوى ميت غمر المخطط التفصيلي أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية

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