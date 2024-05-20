سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

يحرص الكثير من المواطنين على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 مايو 2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 46.86 جنيه للشراء، وقيمة 46.96 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 مايو 2024

وترصد «الدستور» في تلك السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 مايو 2024، بعدد من البنوك المصرية، طبق آخر تحديث لمواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

بلغ سعر الدولار اليوم 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم الإثنين إلى 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 46.83 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين

50.70 جنيه للشراء.

51.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الإثنين

59.17 جنيه للشراء.

59.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.47 جنيه للشراء.

12.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين

151.84 جنيه للشراء.

152.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.75 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.87 جنيه للشراء.

12.86 جنيه للبيع.