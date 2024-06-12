هل تفتيش طلاب الثانوية العامة "قانوني" ؟.. قاضٍ يجيب

صرح المستشار رواد حما، الرئيس السابق لمحكمة الجنح بأن التفتيش الذاتي للطلاب أثناء دخولهم امتحانات الثانوية العامة قانوني مئة بالمئة ولا يوجد بالقانون المصري ما يجرم التفتيش الذاتي للطلاب سواء إناث أو ذكور.

وأوضح المستشار أن التفتيش الذاتي للطلاب أثناء دخولهم لأداء امتحانات الثانوية العامة، هدفه الحفاظ على أرواح جميع الطلبة، و كذلك الحفاظ على مستقبلهم، ومثله مثل دخول المطارات، فلابد من التفتيش الذاتي قبل الدخول حفاظًا على الأرواح، مشيرًا إلى أن الشرطة النسائية أصبحت متواجدة بشكل مستمر بجميع لجان الثانوية العامة لتفتيش الإناث بالأخص.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد المشتركة بين الشعبة الأدبية والعلمية سواء العلمي علوم والعلمي رياضة، ويؤدي اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.