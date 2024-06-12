الأربعاء 12 يونيو 2024
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قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا مهمًا بشأن المصروفات الدراسية 2024 - 2025.

وأشار القرار المعمم على جميع مديريات التربية والتعليم، إلى أنه يتم استمرار العمل بالقرار الوزاري للعام الماضي رقم 162 الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار.

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 المصروفات الدراسية 2024 - 2025

وأكدت الخطاب الخاص بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسي 2024 - 2025 على ما يلي:

- استمرار العمل بالقرار الوزاري  للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

- استمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند 1 وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه (عام وفني) من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

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- طلاب المستوى الثاني رياض أطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها المنقولين للصف الأول الابتدائي، يرفق بالملف إيصال سداد الرسوم الدراسية المقررة بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند، وبذات الفئات وضوابط القرار بخلاف الرسوم الأخرى يتم سدادها طبقا للمعمول به في هذا الشأن.

- طلاب الصف الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (الصور الشخصية - مع الإقامة - الخ) ويرفق به إيصال سداد المصروفات.

ولا يخل الالتزام بسداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى وفق ما توضح سابقا الالتزام باستيفاء تلك المصروفات وفق ما يتحدد بالقرار الوزاري المزمع إصداره بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2024/ 2025 فور صدوره.

طريقة سداد المصروفات الدراسية

وتسدد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

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