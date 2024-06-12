مفاجأة بشأن وفاة أصغر حاج أثناء أداء المناسك هذا العام.. "الداخلية" تكشفها

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة أحد الأطفال خلال أداء مناسك الحج هذا العام، ونشر بعض الصور له مرتديًا ملابس الإحرام.

صور الطفل بملابس الإحرام قديمة

وأشار المصدر إلى أن الفحص تبين أن الطفل المذكور مقيم رفقة والديه بالمملكة العربية السعودية محل عمل والده، وأنه أثناء لهوه أعلى سطح العقار محل سكنهم بالمملكة سقط، ما أدى إلى وفاته، وأن الصور المتداوله للطفل قديمة أثناء أداء والده مناسك العمرة خلال العام الماضي، وأن والد الطفل المذكور ليس ضمن حجاج القرعة للعام الحالي.