الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا حدث في حريق المنقف بالكويت.. عشرات الضحايا من العمالة وقفز من الشرفات (صور)

حريق المنقف بالكويت
حريق المنقف بالكويت

لقى أكثر من 40 شخصا من العمالة الوافدة في الكويت مصرعهم فجر اليوم الأربعاء؛ إثر اندلاع حريق هائل في عمارة سكنية في منطقة المنقف جنوب الكويت.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سبب حريق المنقف سوء تخزين في الطابق الأرضي للعقار ووجود العديد من أنابيب الغاز، لافتة إلى أن الوفيات سببها الاختناق من الدخان خلال النوم.

وأظهرت لقطات مصورة قفز بعض العمال من الشرفات والنوافذ مع امتداد الحريق لباقي الطوابق حيث يقطن فيه أكثر من 160 عاملا معظمهم من الجنسية الهندية.

https://x.com/e_arjjj/status/1800819441971990528/video/1

تفاصيل حريق المنقف

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي اللواء عيد راشد حمد: "إن حريقا اندلع في مبنى يسكن فيه العمال في مدينة المنقف في وقت مبكر من يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل".  

وقال قائد آخر كبير في الشرطة للتليفزيون الحكومي: "المبنى الذي وقع فيه الحريق كان يستخدم لإيواء العمال، وكان هناك عدد كبير من العمال هناك، وتم إنقاذ العشرات، لكن للأسف هناك العديد من الوفيات نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن الحريق".

وأضاف المسؤول: "نحن ننبه ونحذر دائما من" تكديس أعداد كبيرة من العمال في السكن، دون تقديم تفاصيل عن نوع عمل العمال أو موطنهم الأصلي. 

وقالت وزارة الصحة الكويتية: "إن نحو 43 شخصا نقلوا إلى المستشفى بسبب الحريق، وتوفي أربعة منهم. ولم يكن من الواضح ما إذا كان القتلى الأربعة بالإضافة إلى 35 شخصًا أبلغت عنهم الشرطة. وقالت السلطات إنها تمكنت من احتواء الحريق وتحقق في أسبابه، وفقًا لموقع "كويت تايمز".

مستجدات التحقيق في حريق المنقف

في غضون ذلك، أمر وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح الشرطة بالقبض على صاحب العمارة السكنية التي اندلع فيها الحريق المميت، حسبما قال بواب المبنى وصاحب الشركة المسؤولة عن العمال الذين يسكنون فيه، لحين انتهاء معاينة رجال الأدلة الجنائية لمكان الحادث. 

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ووفقا لما ورد كان يسكن المبنى ما يقرب من 160 شخصًا، وهم عمال في نفس الشركة، حيث وصل عدد القتلى في الحريق إلى 41 شخصًا.

https://x.com/TfTeeeSH/status/1800808464064909740

وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، قال وزير الداخلية في تصريح له خلال تجوله في موقع الحريق إن "ما حدث اليوم هو نتيجة جشع أصحاب الشركات والمباني". 

وأضاف: أنه أعطى أوامره لبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المخالفات المماثلة المتمثلة في تكدس عدد كبير من العمال في مبنى سكني واحد والتأكد من توفر جميع اشتراطات السلامة من أجل منع حوادث مماثلة في المستقبل.

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