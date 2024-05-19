لماذا يرتفع سعر الذهب رغم استقرار الدولار.. "تاجر ذهب يجيب" (بث مباشر)

يستمر سعر الذهب في الارتفاع البطيء خلال الأيام الماضية رغم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والمصارف، وبدأ البعض يتساءل عن سبب ذلك عبر محركات البحث.

لماذا يرتفع سعر الذهب رغم استقرار الدولار

قال المهندس عمرو أمين، أحد تجار الذهب، إن تحرك سعر الذهب سواء كان بالانخفاض أو الارتفاع خلال الفترة الحالية مرتبط بشكل كبير بسعر الذهب على شاشة البورصة العالمية، فبرغم الثبات بل وانخفاض سعر صرف الدولار في البنوك إلى أن سعر الذهب عالميا يشهد ارتفاعات منذ أيام، وهو ما يؤثر على سعر الذهب المحلي.

وأضاف أمين أنه رغم ذلك لا يزال وقت الشراء مناسبا لأن الذهب وضع قاعدة سعرية جديدة عند 3000 جنيه للعيار الذهب 21 فإذا ارتفع عن ذلك بنحو 100 أو 150 جنيهًا أو أقل عن ذلك بنحو 50 جنيهًا أو أكثر، فهي لا تزال في نفس الفئة السعرية وأن الارتفاعات مرهونة في الوقت الحالي بسعر الشاشة العالمية، والتي يشير سهمها إلى الارتفاع، ما يجعل التوقع بانخفاض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة أمرًا صعبًا إلى حد ما.

وأشار تاجر الذهب إلى أن ما سبق يتضمن الأشخاص الذين يستثمرون ويدخرون أموالهم في الذهب أما المستهلكون للذهب، فالشراء في أي وقت مناسب فور جاهزية ثمنه وحلول مناسبته، وذلك لأنّ الذهب في الوقت الحالي رغم الزيادة الطفيفة إلا أنه يعتبر مستقرا لكن عندما يبدأ المعدن الأصفر في الارتفاع، فإنه يقفز قفزات كبيرة ولا يستطيع أحد مواكبته، خاصة وأن التقارير العالمية تشير إلى أنّ شاشة البورصة العالمية قد تشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعات تصل إلى 3000 دولار للأونصة.

سعر الذهب الأن في مصر

سعر الذهب عيار 18: 2717 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 3170 جنيه

سعر الذهب عيار 24: 3623 جنيه

سعر جنيه الذهب: 25،360 جنيه

سعر الأونصة عالميا على شاشة البوصة: 2415 دولار.

أبرز المؤثرات على سعر الذهب

كما أن هناك عده مؤثرات على سعر الذهب فهو يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية تلعب دورا حاسما في تحديدها وتشمل هذه العوامل التوازن بين العرض والطلب على المعدن الثمين، والاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحركات العملات، والتضخم، والسياسات النقدية للبنوك المركزية ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأحداث الجيوسياسية، مثل الصراعات الدولية والتوترات السياسية، تلعب دورا مهما في تقلبات سعر الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن في الأوقات العصيبة".