الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الأحد 19-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب في مصر عند نفس القيمة المتداولة منذ أسابيع وهي 3000 جنيه لعيار 21 مع زيادة عدة جنيهات بخلاف سعر المصنعية. 

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري، وكذلك سعره بالدولار في السوق العالمية. 

سعر الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب عيار 24

3622.75 جنيه بيع

3605.7 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22

3321 جنيها بيع

 3305.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21

 3170  جنيها بيع

  3155 جنيها شراء

سعر الذهب عيار 18

2717.25 جنيه بيع

2704.25 جنيه شراء 

   

سعر الذهب عيار 14

 2113.25  جنيه بيع

2103.25 جنيه شراء

   

سعر الذهب عيار 12

1811.5  جنيه بيع

1802.75 جنيه شراء

 

سعر الذهب عيار 9

1358.5 جنيه بيع

 1352.25 جنيه شراء 

 

سعر جنيه ذهب

25360 جنيها بيع

25240 جنيها شراء

 

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية 15 مايو 2024 بالريال والدولار

سعر الذهب بالدولار 

زيادة جديدة حققها سعر الذهب العالمي حيث بلغ سعر الأونصة للبيع 2415 دولارا أمريكيا وللشراء 2414 دولارا أمريكيا. 

سعر الذهب في السعودية 

الذهب عيار 24 

291.26  ريال سعودي 77.67 دولار أمريكي 

الذهب عيار 

22 266.79 ريال سعودي 71.14 دولار أمريكي

الذهب عيار 21

254.85 ريال سعودي 67.96 دولار أمريكي

الذهب عيار 18 

218.44  ريال سعودي 58.25 دولار أمريكي

الذهب عيار 14

170.39  ريال سعودي 45.44 دولار أمريكي

الذهب عيار 12 

145.63  ريال سعودي 38.83 دولار أمريكي

الذهب عيار 10 

121.45  ريال سعودي 32.39 دولار أمريكي

الذهب عيار 9

109.22  ريال سعودي 29.13 دولار أمريكي

الذهب عيار 8  

96.99   ريال سعودي 25.86 دولار أمريكي

أونصة الذهب   

9،058.09  ريال سعودي 2،415.46 دولار أمريكي

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سعر الذهب بالمصنعية 

 

اما سعر الذهب بالمصنعية فيمكن تقريبه كالتالي ان سعر الذهب عيار 18 اعلى في المصنعية من الذهب عيار 21.

وتختلف المصنعية من تاجر لأخر ولكن عيار 18 يبدأ من 120 جنيه للجرام، أما الذهب عيار 21 يبدأ من 80 جنيه للجرام.

وكلما كان شغل المشغولات دقيق زادت مصنعيته، والعكس صحيح. 

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سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

 

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