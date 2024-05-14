تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار
يشهد سعر الذهب في مصر استقرار ملحوظ في معاملات سوق الصاغة وخاصة عيار 21 الذي يشهد إقبال نظرًا لانخفاض مصنعيته، وكذلك لاحتواءه على نسبة أعلى من الذهب النقي مقارنة بعيار 18.
ننشر في التقرير التالي أخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في معاملات سوق الصاغة.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم عيار 24
3554.25 جنيه للبيع
3531.5 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 22
3258 جنيه للبيع
3237.25 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 21
3110 جنيه للبيع
3090 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 18
2665.75 جنيه للبيع
2648.5 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم عيار 14
2073.25 جنيه للبيع
2060 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 12
1777.25 جنيه للبيع
1765.75 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 9
1332.75 جنيه للبيع
1324.25 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
24880 جنيه للبيع
24720 جنيه للشراء
سعر الذهب بالدولار
اما سعر الذهب العالمي فقد صعد من جديد في معاملات اليوم حيث بلغ سعر الأونصة 2346 دولار أمريكي للبيع و2345 دولار أمريكي للشراء
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سعر ذهب BTC
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13840 جنيه
سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19745 جنيه
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27855 جنيه
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19920 جنيه