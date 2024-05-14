يشهد سعر الذهب في مصر استقرار ملحوظ في معاملات سوق الصاغة وخاصة عيار 21 الذي يشهد إقبال نظرًا لانخفاض مصنعيته، وكذلك لاحتواءه على نسبة أعلى من الذهب النقي مقارنة بعيار 18.

ننشر في التقرير التالي أخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في معاملات سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

3554.25 جنيه للبيع

3531.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3258 جنيه للبيع

3237.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3110 جنيه للبيع

3090 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2665.75 جنيه للبيع

2648.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2073.25 جنيه للبيع

2060 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

1777.25 جنيه للبيع

1765.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1332.75 جنيه للبيع

1324.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب

24880 جنيه للبيع

24720 جنيه للشراء

سعر الذهب بالدولار

اما سعر الذهب العالمي فقد صعد من جديد في معاملات اليوم حيث بلغ سعر الأونصة 2346 دولار أمريكي للبيع و2345 دولار أمريكي للشراء

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سعر ذهب BTC

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

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سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

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سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27855 جنيه

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19920 جنيه