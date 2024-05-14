الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب في مصر استقرار ملحوظ في معاملات سوق الصاغة وخاصة عيار 21 الذي يشهد إقبال نظرًا لانخفاض مصنعيته، وكذلك لاحتواءه على نسبة أعلى من الذهب النقي مقارنة بعيار 18.

ننشر في التقرير التالي أخر تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في معاملات سوق الصاغة. 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب اليوم عيار 24

3554.25 جنيه للبيع

3531.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3258 جنيه للبيع

3237.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3110 جنيه للبيع

3090 جنيه للشراء 

 

سعر الذهب اليوم عيار 18

2665.75 جنيه للبيع

2648.5 جنيه للشراء  

 

سعر الذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب اليوم عيار 14

2073.25 جنيه للبيع

2060 جنيه للشراء  

سعر الذهب اليوم عيار 12

1777.25 جنيه للبيع

1765.75 جنيه للشراء  

 

سعر الذهب اليوم عيار 9

1332.75 جنيه للبيع

1324.25 جنيه للشراء

 

سعر جنيه ذهب

24880 جنيه للبيع

24720 جنيه للشراء

 

عالميا ومحليا.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الفراخ بـ 87.. قائمة أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

 

سعر الذهب بالدولار 

 

اما سعر الذهب العالمي فقد صعد من جديد في معاملات اليوم حيث بلغ سعر الأونصة 2346  دولار أمريكي للبيع و2345  دولار أمريكي للشراء 

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سعر ذهب BTC 

 

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13840 جنيه

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19745 جنيه

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27855 جنيه

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19920 جنيه

 

 

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تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. محاولة التعافي بدعم صعود الأوقية عالميًا

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