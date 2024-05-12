الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 12-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

حقق سعر الذهب في مصر مكسبا جديدا بعد الزيادة التي صعدت إليها في معاملات اليوم الأحد في سوق الصاغة لمختلف الأعيرة المتداولة في السوق المصري.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري وكذلك سعره بالدولار في السوق العالمي.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24
3588.5 جنيه بيع
3565.75 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22
3289.5 جنيه بيع
3268.5 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21
3140 جنيها بيع
3120 جنيها شراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 18
2691.5
جنيه بيع
2674.25  جنيه شراء 

سعر الذهب بيع وشراء 

سعر الذهب عيار 14
2060 جنيها بيع
2046.75 جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 12
1794.25
جنيه بيع
1782.75 
 جنيه شراء
   
سعر الذهب عيار 9
1345.75 جنيه بيع
1337.25 
جنيه شراء 
   
سعر جنيه ذهب
25120 جنيها بيع
24960 جنيه شراء

 

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سعر الذهب بالدولار

حقق سعر الذهب في السوق المحلي المصري ارتفاع ملحوظ في هذا الوقت وصل سعر الذهب العالمي 2360 دولارا أمريكي للبيع و2359 دولارا أمريكيا للشراء.


سعر الذهب بي تي سي BTC

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13975 جنيها
ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19930 جنيها
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 
20110
جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
28120 جنيها


سعر الذهب بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية من أكثر الموضوعات البحثية وذلك حتى يتأكد المقبلون على شراء الذهب من حساب كافة احتياجاتهم المالية قبل التوجه للشراء وهو ما نوضحه.
تختلف مصنعية الذهب من محل صائغ لأخر الا أن هناك نسب معيارية يتم التعامل بها في سوق الصاغة. 
مصنعية الذهب عيار 18 أعلى حيث تبدأ من 120 وترتفع وفق نوع المشغولات الذهبية التي يتم شراءها.
مصنعية الذهب عيار 21 أقل حيث تبدأ من 90 جنيه وترتفع وقد تصل إلى 150 لـ 200 وفق المشغولات الذهبية التي يتم شراؤها. 

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