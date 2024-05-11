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هل سعر الذهب سيرتفع الأيام القادمة في مصر "فيديو"

الذهب
الذهب

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة هل سعر الذهب سيرتفع الأيام القادمة خاصة في ظل التحرك الذي شهده خلال اليومين الماضيين وعن مواصلته لهذا الارتفاع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يشهد موسما لحفلات الخطوبة والزواج ويشهد اقبال الكثير لشراء الشبكات والهدايا وكذلك اهتمام البعض بحفظ قيمة مدخراتهم في المعدن الأصفر النفيس.

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هل سعر الذهب سيرتفع الأيام القادمة

قال أحمد طه، أحد تجار الذهب، إن سعر المعدن الأصفر غير ثابت خلال الفترة الأخيرة، حيث يتأثر بالأحداث الجارية والعرض والطلب والبورصة العالمية، وهو معدن حساس، وعن سؤال البعض حول  هل سعر الذهب سيرتفع الأيام القادمة، أكد أنه بالتأكيد سيحدث ذلك، لأن الذهب في ارتفاع مستمر، ويخضع لعدة عوامل تؤثر في وتيرة الارتفاع أما أن يكون سريعا أو تجعله أبطأ، ورغم ذلك، فإن شراء الذهب يعتبر مناسبا في كل الأوقات، لأنه يعتبر الملاذ الآمن، ولا ينهار سعره بشكل كبير أو يفقد قيمته، بل على العكس، فإنه دائما يرتفع ويحافظ على قيمة المدخرات من التضخم في أوقات الاضطرابات.

وأضاف خلال فيديو "بث مباشر" لـ "الدستور" أنه يتوقع أن يصل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى حاجز الـ 4000 جنيه بنهاية هذا العام، وعن التردد في الشراء، خاصة بعدما وصل إلى قمة سعرية ثم انخفض، قال إن الذهب يعود دائمًا إلى أي قمة وصل لها مرة أخرى، ولكن الأمر فقط مسألة وقت، كما أوضح أن الذهب هو ادخار واستثمار على المدى الطويل، وكلما استمر لفترة أطول، زادت قيمته.

سعر الذهب اليوم 

وتشهد أسواق الذهب المحلية تقلبات طفيفة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، حيث يبقى الذهب محط اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء نظرًا لدوره الهام كمخزن للقيمة والاستثمار الآمن في الظروف الاقتصادية المتقلبة.
عيار 18: سجل سعر الجرام عيار 18 مبلغ 2679 جنيهًا.
عيار 21: بلغ سعر الجرام عيار 21 مبلغ 3125 جنيهًا.
عيار 24: سجل سعر الجرام عيار 24 مبلغ 3571 جنيهًا.

وفيما يتعلق بسعر جنيه الذهب، فقد وصل إلى 25،000 جنيه.
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